UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana üniversitenin rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Halil Nadiri görevini Çelebi’ye devretti.

Uzun yıllardır akademik ve idari görevlerde bulunan Çelebi'nin, araştırma odaklı çalışmaları ve uluslararası iş birlikleriyle tanındığını belirtildi.

Bilişim ve yazılım geliştirme alanındaki uzmanlığıyla üniversitenin ulusal ve uluslararası başarısına katkı sağlamayı hedefleyen Çelebi, eğitim, araştırma ve gerçek yaşam deneyimini geliştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.