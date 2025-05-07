UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Manchester United, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Manchester United, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 3'üncü kez finale yükselmek istiyor. 2017 yılında zirveye çıkan İngiliz ekibi, 2021 senesinde ise şampiyonluğu Villarreal'e kaptırdı.

Athletic Bilbao da zoru başararak 3'üncü kez son iki takım arasına kalmanın peşinde. 1977 ve 2012 yıllarında final oynayan İspanyol ekip, ikincilikle yetindi.

Her türlü galibiyet, beraberlik ve iki farklı mağlubiyette Manchester United final biletini alacak. Athletic Bilbao'nun 4 farklı galibiyetinde ise tur atlayan taraf Ernesto Valverde'nin ekibi olacak. İspanyol temsilcisinin 3 farklı kazandığı senaryoda ise mücadele uzatmaya gidecek.

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Athletic Bilbao maçını, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde Bodo/Glimt ile Tottenham, kozlarını Norveç'te paylaşacak.

Bodo/Glimt, 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sürprize imza atmayı hedefliyor. Norveç temsilcisi, Tottenham'ı elemesi halinde tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterecek.

Tottenham ise kötü geçen sezonda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak taraftarlarına kendini affettirmeyi amaçlıyor. Ange Postecoglou'nun ekibi, kupayı müzesine götürerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi de planlıyor.

Tottenham'a final için her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı yenilgi yeterli olacak. Bodo/Glimt'in 3 farklı galibiyetinde İngiliz ekibi organizasyona veda edecek. Norveç temsilcisi, 90 dakikayı iki farkla üstün tamamlarsa, müsabaka uzatmalara gidecek.

Bodo/Glimt - Tottenham maçında, İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.