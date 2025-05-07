Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Zorlu Center'daki Raffles Otel'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'deki her kulübün hakem hatalarından muzdarip olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "İki takımın üzerine kurulmuş bir sistem. Hakem hatalarından 20 puanın üzerinde bir kaybımız var. Bu, her hafta devam ediyor. Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında VAR yanlış oyuncudan ofsayt değerlendirmesi yaptı. Başvurumuzu TFF'ye yapacağız. Çok ciddi sıkıntı yaşanıyor ve bu da sahaya yansıyor. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçının hakemine telefon geliyor, hakem Rize'ye gidiyor ve orada konaklıyor. Kimin aradığını ve nereye gittiğini de biliyorum. Bu yapının komple değişmesi gerekiyor. Bu MHK ile olmayacağını en başından beri söylüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem hataları gerekçesiyle yaşanan sıkıntılara çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Başkanın niyeti iyiyse MHK ile alakalı çözüm getirmesi gerekiyordu. Getirmedi. Böyle devam ederse biz de bir karar alacağız. Bu ligde 'Hakem anlamında adalet vardır' diyen kulüp yok. Demek ki bir yerde yanlışlık var. Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinde gerekli desteği verdik. Türk futbolunun problemlerini çözecek kendisi. Önümüzde 2 maçta buna benzer hatalar olursa çok farklı konuşmak durumunda kalırız." ifadelerini kullandı.