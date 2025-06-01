Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3’üncü Polis-Halk Koşusu, 6 ve 12 km olmak üzere iki branşta halkın rekor katılımı ile bugün Lefkoşa’da koşuldu. Yarışlar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin başlatma işareti ile start aldı.

Atletizm Federasyonu işbirliğinde üçüncü kez gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu’nda, Polis ile Halk sporun birleştirici gücü etrafında bir araya gelerek farkındalık yarattılar.

Polis tarafından alınan yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri ile, tüm sporcular yarışlarını sağlıklı şekilde bitirerek finish çizgisine ulaştı. Finish çizgisine ulaşan tüm sporcular polis yetkilileri tarafından karşılanarak, kendilerine katılım madalyaları takdim edildi.

6 kilometre branşında kadınlarda Iuliya Zozulya, erkeklerde Ömer Faruk Kıcım birinci olurken, 12 kilometre branşında kadınlarda Melda Ünal ve erkeklerde Hakan Tazegül birinci olarak yarışı tamamladı.

Genel Klasman ve 5 yaş kategorisinde(kadın-erkek) gerçekleştirilen 6 ve 12 km koşularının ödül töreninde, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ali Adalıer, İlçe ve PGM-Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve sponsorlarının katılımı ile dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara, koşu anısı olarak teşekkür plaketi takdim edildi.

6 KM Kadınlar Genel Klasman

1. Iuliya Zozulya (27.14)

2. Sabriye Serdahoğulları (29.02)

3. Sola Özgürgün Cankaya (29.08)

6 KM Erkekler Genel Klasman

1. Ömer Faruk Kıcım (21.30)

2. Remzi Öztenekecioğlu (23.34)

3. Sezayi Yalçın (24.19)

12 KM Kadınlar Genel Klasman

1. Melda Ünal (56.32)

2. Selin Soykurt (58.29)

3. Kadriye Debreli (1:07.11)

12 KM Erkekler Genel Klasman

1. Hakan Tazegül (40.39)

2. Eser Kurt (41.24)

3. Necat Çapun (41.50)