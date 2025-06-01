Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler Arası Zor Hareketler şampiyonası bugün (Pazar) yapıldı.

Girne Eşref Bitlis Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Cansu Keskin ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Girne

Lefkoşa

TOL VE DTB

Bayanlar sonuçları

Katagori : 1. Melek Ünver

Katagori: 1. Havin Yılmaz

Katagori : 1. Zeynep Kürekçi

Katagori : 1. Daria Shymushevska

Katagori : 1. İnci Demir

Katagori : 1. Arosha Anari

Katagori : 1. Melisa Türkmen

Katagori: 1. Rojbin Özer

Katagori: 1. Hira Rahme Çetinkaya

Katagori: 1. Ela Yağızsoy

Erkekler Sonuçları

Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar

Katagori: 1. Ali Kencebay

Katagori: 1. Kamil Umut Demir

Katagori: 1. Kerem Kencebay

Katagori: 1. Çetin Karahan

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Katagori: 1. Sami Sultanoğlu