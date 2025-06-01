Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Kulüpler Arası Zor Hareketler şampiyonası bugün (Pazar) yapıldı.
Girne Eşref Bitlis Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Cansu Keskin ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Girne
Lefkoşa
TOL VE DTB
Bayanlar sonuçları
Katagori: 1. Havin Yılmaz
Katagori : 1. Zeynep Kürekçi
Katagori : 1. Daria Shymushevska
Katagori : 1. İnci Demir
Katagori : 1. Arosha Anari
Katagori : 1. Melisa Türkmen
Katagori: 1. Rojbin Özer
Katagori: 1. Hira Rahme Çetinkaya
Katagori: 1. Ela Yağızsoy
Erkekler Sonuçları
Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
Katagori: 1. Ali Kencebay
Katagori: 1. Kamil Umut Demir
Katagori: 1. Kerem Kencebay
Katagori: 1. Çetin Karahan
Katagori: 1. Sami Sultanoğlu