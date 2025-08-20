KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Filipin uyruklu Ceremi Ceremio tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis 18 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa’da şüpheli görülerek, tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren toplamda bin 19 gün izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının KKTC'de kaçak kaldığı zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini kaydetti. Polis, ayrıca zanlının ihraç edile bilmesi için gerekli yazışmaların başlatılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.