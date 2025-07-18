2025-2026 Futbol Sezonu için serbest transfer müracaatlarının sona ermesinin ardından başvurular değerlendirildi. KTFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında 15 başvurudan 12’si onaylandı.

Halil İbrahim Uçar

Buna göre 108796 lisans numaralı, Mağusa Türk Gücü futbolcusu Emre Özsin, 108749 lisans numaralı, Değirmenlik SK futbolcusu ve 108532 lisans numaralı Yalova SK futbolcusu Sergülen Rüstemoğlu’nun başvuruları reddedildi.

KTFF Amatör Yerli Futbolcu ve Transfer Talimatı kapsamında serbest transfer başvuruları uygun görülen futbolcular 15 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar transfer işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacak. İlgili talimata göre bonservisi Süper Lig kulüplerinde bulunan futbolcular için transfer tarihinde yürürlükte olan brüt 6 asgari ücret, bonservisi 1.Lig kulüplerinde bulunan futbolcular içinse brüt 4 asgari ücret bedel ödenecek.

Serbest transfer başvuruları onaylanan futbolcular şöyle;

Erdoğ Barkınay (Mormenekşe GBSK), Farouk Dadzie (Doğan Türk Birliği), Gökhan Sarıoğlu (Alsancak Yeşilova), Hakan Karacaoğlu (Cihangir), İsmet Düzce (Türk Ocağı Limasol), Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği), Mahir Deniz Kibar (Esentepe), Muhittin Tümbül (Cihangir), Serkan Zeyin (Düzkaya), Tugay Sezer (Mormenekşe), Uğur Balkan (Düzkaya), Yakup Esmerarslan (Lefke)