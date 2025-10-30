Yeşilırmak, Alsancak ve Lefkoşa’da dün 3 ani ölüm vakası meydana geldi.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otel odasında, ülkede turist olarak bulunan Ayhan Gelgeç (E-48) ölü olarak bulundu. Gelgeç’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda saptanacak.

Yeşilırmak’ta sakin Rosemary Anne Kumcuoğlu (K-78) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Alsancak’ta sakin Paul David Hughes (E-62) evinde, ölü olarak bulundu. Sözkonusu kişilerin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Kumcuoğlu ve Hughes’üm ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin üç ani ölüm olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.