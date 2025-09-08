Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, UBP’nin bir kavga değil mücadele partisi olduğunu belirterek, rakip partilerden de aynı demokratik anlayışı beklediklerini ifade etti.

Üstel, "UBP, karar verdiyse, o karar hem sözde hem de özdedir. UBP eğer bunca yıldır, en büyük parti sıfatını koruyorsa bunun nedeni, alınan kararlara, tabandaki üyemizden en üst düzey yöneticilerimize kadar her partilinin uyması, uymasından öte sahip çıkmasıdır." dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle;

“Çok partili, parlamenter sistemde her seçim, bir kilometre taşı ve demokratik bir sınavdır.

Yerel ve genel seçimlerden, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar her seçim sadece seçime aday olarak katılanların değil, siyasi partiler ve de seçmenler için de sınavdır.

1975 yılında kurulan Ulusal Birlik Partisi, UBP, 1976 yılından günümüze her seçimde, her seçim pusulasında varlığını yansıtmış, hissettirmiştir. Her seçimin en iddialı partisi ya da iki iddialı partisinden biri yine UBP olmuştur. Seçim sonuçları da bunu doğrulamıştır.

Bu durum, UBP’yi siyasi anlamda şımartmamış tam tersi, sorumluluk bilincini artırmıştır.

19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimine bakış açımız, yaklaşımımız, aktif duruşumuz da yüksek sorumluluğumuzun rehberliğindedir.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, beş yıl önce UBP Genel Başkanı olarak aday olmuş ve 5. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Görev süresi boyunca, Kıbrıs sorununda Anavatan Türkiye ile yüzde yüz uyum içinde seslendirip, ileri götürdüğü politika, UBP ile de istişare edilerek şekillendirilmiştir.

Eğer bugün Ersin Tatar’ın adaylığını, yetkili kurullarımızın oy birliği ile aldığı kararlarla destekliyorsak, nedeni bizim de desteğimizle sürdürdüğü siyasettir.

Propaganda çalışmaları çerçevesinde KKTC’nin her köşesinde toplantılar düzenleme hedefiyle yola çıktık. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sadece partililerimizle değil, tüm vatandaşlarımızla buluşmayı amaçlıyoruz. Bunu başardığımızı da, katılan vatandaşlarımızın sıcak yaklaşımlarından çok rahat gözlüyoruz.

UBP, karar verdiyse, o karar hem sözde hem de özdedir.

UBP eğer bunca yıldır, en büyük parti sıfatını koruyorsa bunun nedeni, alınan kararlara, tabandaki üyemizden en üst düzey yöneticilerimize kadar her partilinin uyması, uymasından öte sahip çıkmasıdır.

Partimizin ve koalisyon ortaklarımızın, Ersin Tatar’ın desteklenmesi yönünde koyduğu irade, sandıktan zafer çıkana kadar devam edecektir.

UBP, kavga değil, mücadele partisidir. Rakiplerimizle kavga değil, demokrasi ilkelerine göre mücadele ederiz. Benzer anlayışı, rakip konumundaki adaylardan ve partilerden de bekleriz.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak çağrım, seçimleri, demokrasi şöleni olarak yaşayalım, çağrısıdır.

Bu çağrım, sadece UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak değil, siyasi görüşü ne olursa olsun, herkesin Ünal Abisi olarak da çağrımdır.

Unutmayalım takvim yapraklarında, seçimin ertesi günü de vardır. Yine bir birimizin yüzüne bakacağız, parlamento çatısı altında, KKTC’nin varlığı ve yücelmesi, halkımızın refahı için birlikte görev yapacağız.

Bu yaklaşımlarla, partililerimizi başarımız için artan bir çabayla çalışmaya davet eder, ayırımsız tüm vatandaşlarımı en içten kardeşlik duygularıyla kucaklarım.”