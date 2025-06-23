Kıbrıslı Türk elit voleybolcu Merve Çelebi’nin de mücadele ettiği 2025 Bioderma Pro Beach Tour İzmir Etabı geçtiğimiz hafta sonu oynandı, Çelebi, plaj voleybolunda bir şampiyonluk daha elde ederek yine bizleri gururlandırdı. Turnuvanın finalinde Kseniia Mazur – Anna Kalchenko ikilisiyle karşılaşan Merve ve takım arkadaşı Yaren Sencel karşılaşmayı kazanarak bir kez daha birincilik kürsüsünde yer aldı.

Turnuva sonunda Merve’nin takım arkadaşı Yaren Sencel’e “Turnuvanın En Cool Oyuncusu” özel ödülü de verildi.

Voleybol kariyerinde gerek liglerde, gerekse hem plaj, hem de kar voleybolunda birçok başarıya imza atan Merve Çelebi, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Çelebi başarılı kariyerinin yanı sıra, ülkemizde kurduğu Merve Çelebi Voleybol Akademi ile geleceğin voleybolcularını yetiştiriyor.