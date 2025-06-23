Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde final yolu 2.tur maçları oynandı. Karşılaşmalar sonunda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu.

2.Tur maçlarında rakipleri karşısında kazanan Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, Lefke, Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu, Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği takımları adlarını çeyrek finale yazdırdılar.

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Çeyrek final eşleşmeleri ise

Çetinkaya-Türk Ocağı,

Mağusa Türk Gücü-Lefke,

Gönyeli-Doğan Türk Birliği

Dumlupınar-Baf Ülkü Yurdu

şeklinde olurken, çeyrek Finalin 1.Maçları 25 Haziran'da, 2.Maçları ise 28-29 Haziran'da oynanacak.