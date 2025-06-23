Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde final yolu 2.tur maçları oynandı. Karşılaşmalar sonunda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu.
2.Tur maçlarında rakipleri karşısında kazanan Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, Lefke, Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu, Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği takımları adlarını çeyrek finale yazdırdılar.
Çeyrek final eşleşmeleri ise
Çetinkaya-Türk Ocağı,
Mağusa Türk Gücü-Lefke,
Gönyeli-Doğan Türk Birliği
Dumlupınar-Baf Ülkü Yurdu
şeklinde olurken, çeyrek Finalin 1.Maçları 25 Haziran'da, 2.Maçları ise 28-29 Haziran'da oynanacak.