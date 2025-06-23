Birinci Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, olağan genel kurulunu bu akşam gerçekleştirdi. Genel kurulda kulüp başkanlığına tek aday olarak giren Mertsan Çakırlı, oy birliğiyle göreve seçildi.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar da oy birliğiyle onaylandı. Divan başkanlığını İbrahim Şenmert’in yürüttüğü toplantıda, tüzük gereği başkanla birlikte yeni yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

• Erkut Yılmabaşar – Asbaşkan (Basketbol ve Yüzme Şubesi)

• Mustafa Tosunoğlu – Asbaşkan (Futbol Şubesi)

• Cem Kanat – Futbol Altyapı Koordinatörü

• Mehmet Balcı, Osman Bayrak, Kemal Kurukafa – Futbol Şube Sorumluları

• Efruz İzzigil – Mali İşler Sorumlusu

• Altunç Orkun – Sosyal Faaliyetler Sorumlusu

• Sertaç Akdemir – Lokal ve Kulüp Tesisleri Sorumlusu

• Fatma Yahyalar – Genel Sekreter

• Ceren Boyacı – Halkla İlişkiler Sorumlusu

• Doğuş Civisilli – Altyapı Transfer Komitesi Sorumlusu

• Hüseyin Kızıl – Malzeme Sorumlusu

• İsmet Dağbaşı, Hasan Bademli – Altyapı Sorumluları

• Hüseyin Kırsaç – Hukuk Danışmanı (Avukat)

Denetleme kurulu:

Mustafa Kabasakal, Yakup Yılmabaşar, Kemal Boyacı

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Genel kurul sonrasında toplanan yönetim kurulu görev dağılımını yapıp işe koyuldu.