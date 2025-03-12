Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, günümüzde kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda eşit ve güçlü bir biçimde var olmasının, toplumun ilerlemesi için çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre Tüz, “Telsim olarak kadınların her alanda eşit şartlarda, özgürce yaşayabilecekleri bir dünya yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Vodafone grubun bir parçası olan Telsim’in, ada genelinde hayata geçirdiği projelerle kadına destek veren şirketlerin başında geldiğini kaydeden Tüz, Telsim’in, kadının iş hayatında olabilmesine ilişkin, kendisine ciddi hedefler koyarak, kadın konusunda pozitif ayrımcılığı benimsemiş bir kurum olduğunu vurguladı.

Kadınların her gün değerli olduğunu ifade eden Tüz, “Kadına olan desteğimizi sadece 8 Mart’ta değil her gün göstermeli ve onların emeklerini, çalışmalarını görünür kılarak, toplumda ilerlemelerine öncülük etmeliyiz” dedi.

-Telsim’in hayata geçirdiği projeler

Kurum açıklamasında, Telsim’in, kadın başlığı altında hayata geçirdiği birçok proje ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların güçlenmesine ve var olmalarına destek olduğu kaydedildi.

Telsim’in, kadının emeğini güçlendirmek ve ekonomiye katılımını artırmak adına kadına yönelik birçok projede yer almaya özen gösterdiği ifade edilen açıklamada, Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları Projesi, Önce Kadın Projesi, “Bandabulyam.com” Projesi, Kırmızı Işık Projesi ve Kıbrıs’ın Cevherleri Kısa Filmler Projesi hatırlatıldı. Telsim’in ayrıca on yılı aşkın süredir Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ana sponsorluğunu üstlendiğine de dikkat çekildi.

Açıklamada, Telsim’in, kadınların eğitim, ekonomik ve cinsiyet eşitliğine inanarak, kadın çalışanlarının sayısını artırmaya yönelik, işe katılım ve karar alma mekanizmalarında yer alması için çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Kadınların kendi ekonomik ve sosyal hayatlarına katılımı arttığı sürece, toplumsal refahın da artacağına inanç belirtilen açıklamada, Telsim’in işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikası uygulayarak, kadın çalışanlarıyla büyümeye devam ettiği ifade edildi.