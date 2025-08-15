İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları ve rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklanan, ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları tespit edilen ve 1 Ağustos tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Andreas Kypriano, Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria dün Askeri Mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada sanıkların konu suçu kabul etme durumu olmadığını beyan etmeleri üzerine İddia makamı, savunma ile görüşme yapmaya hazır olduğunu beyan etti. Avukatlar, iddia makamı ile görüşeceklerini, duruşmaya hazır olduklarını belirtti.

Yargıç Tutku Candaş, ayrıca sanıklar Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria’nın Andreas Kypriano’nun askeri yasak bölgeyi ihlal etmesine yardımcı olmakla suçlandığına dikkat çekti. Candaş, Andreas Kypriano’nun suçunu kabul etmesi durumunda, diğer sanıklar için davanın kısa sürede ortadan kalkabileceğini taraflara belirtti. Yargıç Tutku Candaş, iddia makamı ve savunmanın görüşme yapabilmesi açısından davayı 21 Ağustos’a erteledi.

RUM TARAFI AİHM’E BAŞVURMA NİYETİNDE

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, beş Kıbrıslı Rum vatandaşının tutuklanması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurma olasılığını değerlendiriyor.

Bakanlık açıklamasında, “ beş Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşının devam eden ve açıkça yasa dışı, kışkırtıcı ve insanlık dışı şekilde alıkonulmasını en güçlü şekilde kınamaktadır” denildi.

Açıklamada KKTC’nin tutuklama ile TMK’ya başvurmayı tercih edenleri hedef almayı ve etkilemeyi amaçladığı iddia edildi

Rum Dışişleri Bakanlığı, söz konusu yasa dışı alıkoyma olayının sona erdirilmesi amacıyla hem Birleşmiş Milletler nezdinde, hem Avrupa Birliği çerçevesinde, hem de üçüncü ülkelerle ilgili gerekli şikâyet, girişim ve temaslarda bulunduğunu, bunları yoğunlaştırdığını belirtti.

“Her türlü adalet anlayışına karşı devam eden, kışkırtıcı ve pervasız ihlaller” dikkate alındığında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Türkiye’ye karşı başlatabileceği mevcut hukuki yolları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki süreçler de dâhil olmak üzere, değerlendirmekte olduğu belirtildi.