Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Arif Hasan Tahsin Vakfı'nın oluşturduğu Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi heyeti önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Rum Başkanlık binasında yer alan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi’nin, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ışığında, demografik yapıyla ilgili görüşünü ortaya koyduğu ve Hristodulidis'e taleplerini içeren bir de yazı sunduğu belirtildi. Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi heyetin, Afrika/Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Şener Levent’e destek talebinde de bulunduğunu yazdı.

Rum Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Hristodulidis’in, iki kesimli iki toplumlu federal çözüme yönelik bağlılığını ve müzakere masasına geri dönülmesi için tüm gücüyle çaba göstereceğini teyit ettiğini ifade etti.

Papadopulos, Hristodulidis’in görüşme sırasında heyetin dile getirdiği çeşitli sorunları dinlediğini ve Rum Yönetimi’nin yardım edebileceği noktalarda bu sorunları çözme sözü verdiğini belirtti.

Papadopulos açıklamasında hükümetin, tek yanlı olarak Kıbrıslı Türklerle ilgili aldığı 14 tedbire de atıfta bulundu. Papadopulos hayata geçirilen veya geçirilme aşamasında olan bu "tedbirlere" ilişkin iç rapordan söz ederek bu raporun, bilgilendirme amaçlı Kıbrıslı Türk heyete de gönderileceğini söyledi.

Görüşmede, Kıbrıslı Türk heyet Hristodoulides’e bir mektup sundu. Mektubun içeriğini toplantı sonrasında gazetecilere İzzet İzcan okudu:

“Adanın kuzeyindeki nüfus meselesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını tehdit eden ve Kıbrıslı Türk toplumu doğrudan ilgilendiren bir konudur. Bu sorun, Kıbrıs sorununun çözümünün önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.” diyen

İzcan, Türkiye’nin garantörlük sorumluluğu bahanesiyle adaya askeri müdahalede bulunduğunu, ancak bu sorumluluğun ötesine geçerek etnik temizlik yaptığını, kuzeyi bölüp sınır çektiğini, Kıbrıslı Rumların mülklerini yağmaladığını ve nüfus transferiyle demografik yapıyı bozduğunu savundu.

İzcan, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olan Kıbrıslı Türk seçmen sayısının yaklaşık 103.000 olduğunu, buna karşılık Ekim ayında yapılacak KKTC seçimlerinde 215.000 kişinin oy kullanacak olmasının düşündürücü olduğunu vurguladı.

İzcan “Bu durumda Ekim seçimlerinden sonra müzakere masasında Kıbrıslı Türkler değil, Türkiye temsil edilecek,” dedi.

İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Hristodoulidis’ten şu adımları atmasını talep etti:

Türkiye’nin adaya nüfus transferini ve demografik yapıyı değiştirme çabasını,

Avrupa Birliği’ne, Birleşmiş Milletler’e, Avrupa Konseyi’ne taşıması ve Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayette bulunması.

Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası gözlemciler denetiminde bağımsız bir nüfus sayımı yapılmasını talep etmesi.

Bu sayımın, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin gerçek sayısını ve yasadışı yerleşimcilerin kimliklerini ortaya koyacak şekilde dikkatle planlanması gerektiğini vurguladı.

İzcan, Türkiye’nin dayattığı siyasi nüfus transferinin, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini ihlal ettiğini demokrasi ve insan haklarına saygısızlık anlamına geldiğini söyledi.

İzcan, Türkiye’nin askeri ve sivil bürokratlarının seçimlere doğrudan müdahale ettiğini ve bu nedenle Kuzey’de sağlıklı, demokratik seçimlerin yapılamadığını belirtti ve “Bu tehlikeli seçim oyununu sona erdirmek için harekete geçin,” dedi.

İzcan, Hristodoulidis’ten, Türkiye’nin yönlendirdiği seçimlerin sonuçlarını sorgulamasını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve vatandaşlarının demokratik haklarını korumasını istedi.