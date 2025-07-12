Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansında konuşan

Başbakan Ünal Üstel Hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana hedeflerinin “kendi ayakları üzerinde duran, üreten, istikrarlı ve verimli bir KKTC ekonomisi oluşturmak” olduğunu ifade etti.

Üstel şöyle dedi:

“25 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez bu hükümet döneminde, KKTC'nin 5 Yıllık Kalkınma Planı’nı hazırladık. Bu planla, kalkınma hedeflerimizi kurumsallaştırdık, yatırım önceliklerimizi netleştirdik, stratejik sektörleri ön plana aldık. Bütçemizi, vizyonumuzu ve kamu kaynaklarımızı daha etkin kullanacak bir dönem başlattık. Ekonominin tüm paydaşlarını kapsayan reform adımlarını bir bir hayata geçirmeye başladık.

Özellikle reel sektöre verdiğimiz destekleri artırdık. İşverenlerimize prim desteği sağladık, yatırım teşvik mekanizmalarını güncelledik, üretimi önceleyen ve ihracatı teşvik eden yeni destek modelleri oluşturduk. Yıllarca çözüm bekleyen yasal düzenlemeleri birer birer tamamlıyoruz.

İş yapma kolaylığını artıran uygulamaları yürürlüğe koyuyoruz. Kamu yönetiminde verimliliği artıracak adımlar atıyoruz."