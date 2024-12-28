Fileleftheros’un haberine göre Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu RİK’e yaptığı açıklamada Rum yönetiminin Suriye’de hüküm süren durumdan “kaygı duyduğunu ve emrivakilerle karşılaşmak istemediğini” söyledi.

Güney Kıbrıs’ın “fiziki koşullarda Türkiye’nin, sözde Rum MEB’i içerisindeki faaliyetlerini engelleyemeyeceğini ancak bunu hukuki ve siyasi şartlarda yapmaya çalıştığını” söyleyen Andoniu “hukuki ve diplomatik düzeyde faaliyet göstererek Türkiye’nin Suriye ile olası MEB sınırlandırmasını engellemek için önleyici tedbirler almaya çalıştıklarını” belirtti. Gelişmeleri yakından izlediklerini kaydederek “Hayati çıkarlarımızı güvenceye alacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Gazete Rum Enformasyon Dairesi’nin Cumhuriyet gazetesinden alıntıladığı, Türkiye ile Suriye arasında gelecekte yapılacak bir deniz yetki alanları anlaşmasının Suriye’ye, Rum yönetiminin önerdiği Sevilla haritasında belirtilenden yüzde 20 daha fazla deniz bölgesi kazanacağı ve anlaşmaya dahil olması halinde KKTC’nin de fiilen tanınacağı haberini geniş ölçekte aktardı.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Mısır Devlet Başkanı El Sisi’nin 8 Ocak 2025’te Kahire’de bir araya geleceğini açıkladı.

Letimbiotis Mısır’da gerçekleştirilecek üçlü zirvenin, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın “stratejik iş birliğinin güçlenmesine katkı koyacak ve aralarındaki iş birliği vasıtasıyla Doğu Akdeniz’de enerji, güvenlik, istikrar ve refahı ileri götürme taahhütlerini vurgulayan yeni bir görüşme olacağını” söyledi.

Zirvede “enerji, iklim değişikliği ve tehditlerin ve kaçak göçün önlenmesinde koordineli hareket ederek Doğu Akdeniz’in enerji güvenliği, bölgesel güvenlik ve istikrar kavşağı olarak öne çıkarılması üzerinde durulacağını sözlerine ekledi.

Politis Letimbiotis’in Mısır’daki üçlü zirveyle ilgili açıklamasını “Enerji, Güvenlik ve Ekonomi Gündemin En Üst Sırasında... Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Üçlü Zirve Görüşmesi” başlığıyla aktardı.

Gazete “Sahte Devletin Suriye Açılımı… Direkt Uçuşlar ve MEB” başlıklı haberinde UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamasına yer vererek Türkiye’nin ardından KKTC’nin de Suriye ile direkt hava ve deniz bağlantısı ve MEB sınırlandırma anlaşması yapmak istediğine dikkat çekti.

Türkiye’nin de Suriye’deki yeni rejim ile bağlarını güçlendirmekte olduğunu, ülkenin ve enerji altyapılarının yeniden kurulmasına yardım ettiğini ve Suriye ile petrol ve doğal gaz alanında iş birliklerini incelemekte olduğunu kaydeden gazete Türkiye’nin Suriye ve Lübnan’a elektrik enerjisi sağlamayı da planladığına dikkat çekti.