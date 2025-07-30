Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, altyapı yapılanmasına bir yenisini daha ekledi. Kulübün U19 Takımı Teknik Direktörlüğü görevine genç antrenör Salahi Dedekorkut getirildi.

Akademi kadrosunda da görev yapan ve genç futbolcularla uyum içinde çalışan Dedekorkut, 2025–2026 sezonunda U19 takımının başında sahaya çıkacak. Kulüp yönetimi, gelişim odaklı yaklaşımı ve çalışkanlığıyla öne çıkan Salahi Dedekorkut’un, genç yetenekleri A takıma kazandırma konusunda önemli bir rol üstleneceğine inanıyor.

Türk Ocağı’ndan yapılan açıklamada:

“Altyapıya verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, kendi içimizden yetişen bir antrenörle yola devam etmekten gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.