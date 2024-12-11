Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, toplam bütçenin 1.42’sinin turizme aktarıldığını, Rum tarafının turizm bütçesinin ise KKTC’nin 10 katı olduğunu belirterek, “Ne kadar ekmek o kadar köfte” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Postası TV’de açıklama yapan Aktunç, 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Turizm Bakanlığı bütçesinin içinde yurt içi, yurt dışı tüm personel maaşlarının da bulunduğunu ifade ederek, “Turizm bakanlığının kullandığı para yaklaşık 9-10 milyon Avro, yani 400 milyon civarı. Rum tarafı açıkladı 69 milyon Avro, bizim 8-9 milyon Avro” ifadesini kullandı.

“BİZE 2 MİLYON, RUMLAR’A 4-5 MİLYON TURİST GELİYOR”

Güney Kıbrıs ile KKTC turizm bütçesi ile turist sayısı ve gelirleri kıyaslayan Serhan Aktunç, şöyle devam etti:

“Bizi, ‘Rum tarafına bu kadar turist geldi, Rum tarafının bu kadar geliri var’ diye eleştirenler oluyor. Bir laf var; ‘Ne kadar ekmek o kadar köfte’ diye. Hem içinde olduğumuz, Rumların, dünyanın bize karşı uyguladığı ambargolar, kısıtlamalar, hem bu bütçe yapısı içerisinde bizim, tahminim; 2024’te 1 milyar 200 milyon civarı turizm gelirimiz çıkacak. Rum tarafının da 3.8-4 milyar avro civarı. Yani bizim 1.200, Rumların 3.8-3.9 milyar avro, yaklaşık bizim üç katımız. Onların bütçesi bizim yaklaşık 10 katımız, tanınmış bir ülke, ambargo sıkıntısı yok. Bize 2 milyon turist geliyor. Onlara 4-5 milyon turist gidiyor, 2-3 katımız. Ama bu bütçeyle bence çok iyi durumdayız.”

TÜRKİYE ARTTI, AVRUPA DÜŞTÜ

Turizm Bakanlığın bütçesinin daha önceleri daha düşük olduğunu, bu yıl en iyi bütçe olduğunu ifade eden Aktunç, iyi plan ve programlarla 2025’in destek ve teşviklerle daha iyi olacağını umduğunu, bu yönde planlar yaptıklarını anlattı. 2023’e oranla 2024’de daha fazla turist geldiğini, Türkiye’den gelenlerde yüzde 30 civarında artış olduğunu, Avrupa’dan gelişlerde ise düşüş olduğunu açıkladı. Avrupa’dan gelecek turist sayısını artırmak amacıyla, charter uçak seferlere 2025 Ocak’tan itibaren kişi başı 35-40 Euro teşvik verileceğini duyuran Aktunç, casinosu olmayan küçük otellere de 2025 yılında hibe desteği verileceğini söyledi.

Serhan Aktunç, uçak biletlerinin yüksek olmasına değinirken, Avrupa’dan gelişlerde düşüş yaşanmasına rağmen, Avrupa’dan gelişlerin yüzde 80 civarının Larnaka üzerinden yapıldığına işaret etti. Aktunç, Türk Hava Yolları’nın (THY) KKTC’ye uçuşları “kâr amaçlı değil de beka olarak düşünmesi gerektiğini” bu konunun Cumhurbaşkanları seviyesinde görüşülmesi gerektiğini kaydetti. Ocak ayında, Türkiye pazarına yönelik “yeni bir Kuzey Kıbrıs” algısıyla tanıtım kampanyası da başlatılacağını da belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA YOLCU SAYISINDA REKOR KIRILDI

Öte yandan, Güney Kıbrıs’taki yolcu sayısında 1 Ocak 2024-30 Kasım 2024 tarihleri arasında rekor kırıldığı bildirildi. Politis gazetesi, geçen yılın aynı dönemindeki yolcu sayısına kıyasla, bu yılki yolcu sayısında yüzde 5’lik artış kaydedildiğini ve sadece Kasım ayında, Larnaka ve Baf Havalimanı’ndan 715 bin 231 yolcunun seyahat ettiğini duyurdu. En fazla yolcunun İngiltere, Yunanistan, Polonya, İsrail ve Almanya’dan geldiği aktarıldı.