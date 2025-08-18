Polis Genel Müdürlüğü, hem halkın, hem de turistlerin yoğun bulunduğu İskele Makenzi Plajı ile Sahil Yürüyüş Yolu bölgesinde “Turizm Polisi” uygulaması başlattı.

Pilot bölge pilot seçilen İskele'de iyi derecede dil ve ilk yardım bilen turizm polisleri bölgede yaya veya bisikletler devriye yapıp, suç işlenmesini önleyecek ve meydana gelebilecek trafik ve/veya adli olaylara ilk müdahaleyi yapacak.

İskele Makenzi Plajı bölgesinde bulunan Sahil Yürüyüş Yolu’nda açılan Mobil Polis Karakolu’nda konuşlanacak turizm polisleri Mayıs- Eylül döneminde hafta içi 14.00-23.00, hafta sonu ve tatil günleri ise 10.00-24.00 saatleri arasında görevde olacak.

Turizm polisler özellikle Merit Royal Gardens Hotel, Makenzi Plajı, Cem Dana Lunapark, Grand Sapphire Hotel, Royal Sun Sitesi, Courtyard Sitesi, Caesar Resort Sitesi ile Zagidas Pastanesi arasında devriye gezecek.

Polisin açıklamasına göre, ekipler devriye sırasında suç işlenmesini önleyecek ve meydana gelebilecek trafik ve/veya adli olaylara ilk müdahaleyi yapıp, ilgili şubeye gerekli bilgiyi verecek.

Şüpheli görülen veya bir olaya karışan şahıslara kimlik kontrolü yaparak, yasal durumunu sorgulayacak.

Yabancı uyruklu şahısların KKTC’deki yasal statüleri kontrol edilecek.

Adli veya trafik konularında yapılan şikayetlerde, ilk değerlendirmeyi yapıp ilgili şubeye gerekli bilgi verilecek.

Davranışlarından dolayı çevreye rahatsızlık verebilecek veya suç işleyebileceği öngörülen şahıslar bölgeden uzaklaştırılacak ve gerekli yasal işlemin yapılması sağlanacak.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren veya herhangi olay sonucu yardıma ihtiyaç duyabilecek şahıslara ilk yardım müdahalesinde bulunulacak.