Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Polis Genel Müdürlüğü Cürümleri Önleme Girne Şube Amiri Yardımcısı Metin Düzener bugün Girne’de turizm polisi uygulaması konusunda basına açıklamada bulundu.

Ofisleri, Girne eski Polis Müdürlüğü yanında yer alan turizm polisleri, üniformalı bir şekilde ağırlıklı olarak turistlerin yoğunlukta olduğu Girne Antik Liman’da adli ve trafik olaylarına müdahalede görev yapacak.

Lefkoşa’da da göreve başlayacak turizm polislerinin ana görev ile sorumluluk bölgeleri Surlar içi bölgesi olacak. Lefkoşa turizm polislerinin ofisi ise Selimiye Camii bölgesinde bulunan Mahmutpaşa Kütüphanesi yakınında yer alıyor.

İskele'deki turizm polisi uygulaması 18 Ağustos'ta başlamıştı.

-Üstel: “Turizm polisleri herhangi bir olayı anında engelleyebilecekler”

Başbakan Ünal Üstel basına yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana halka yarım kalan tüm projeleri bitirme sözü verdiklerini belirterek, bir zamanlar terk edilen, atıl durumda olan Girne Antik Limanı’nın bugün herkesin ziyaret edebileceği bir limana dönüştüğünü kaydetti.

Limanın geçmişteki birçok hükümetin gündeminde olduğunu ama hiçbirinin limanı bugünkü haline getirmeyi başaramadığını söyleyen Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Ataoğlu’nun da gayretleriyle Girne Antik Liman’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merkezi olduğunu dile getirdi.

Üstel, limanın artık yanı başındaki kalesiyle bütünleşen bir yere dönüştüğünü söyleyerek, “Bizim görevimiz ülkemize, vatanımıza, halkımıza hizmetin en iyisini götürmektir.” dedi.

Polis teşkilatını güçlendirmek için en çok personel alımını yapan hükümet olduklarını da vurgulayan Üstel, “Madem ki bir turizm adasıyız biz artık turizm polisini de bir kol olarak, bir şube olarak polisin içinde büyütüp, geliştirmek amacındayız.” şeklinde konuştu.

Üstel, turizm polisi uygulamasının ilk başlangıç yerinin İskele olduğunu kaydederek, İskele'deki turistlerin turizm polislerinin kontrolü altında huzur içinde olduklarını söyledi.

Turizm polislerinin herhangi bir olayı anında engelleyebileceklerini ya da trafikte yaşanan bir keşmekeşi anında önleyebileceğini belirten Üstel, ilk müdahale sonrasında konu hakkında bağlı oldukları polis karakollarına bilgi verip, olayı çözebileceklerini ifade etti.

Başbakan Üstel, gelecekte ihtiyaç duyulması durumunda Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de de bu uygulamaya başlayacaklarını dile getirerek, göreve yeni gelen polislere başarı diledi.

-Ataoğlu: “Turizm polisinin de iç güvenliğin sağlanmasında görev alması önemli”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu uygulamanın ilkinin İskele Bölgesi’nde başlatıldığını, zabıtalara ve polis gücüne ek olarak turizm polisinin de iç güvenliğin sağlanmasında görev almasının önemli olduğunu söyledi.

Turizm polislerinin yaşanacak sıkıntılara çok hızlı bir şekilde müdahale edebilecek kapasitede olduklarını belirten Ataoğlu, hatta olası sıkıntıların yaşanmaması için de görev alacaklarını kaydetti.

Bakan Ataoğlu, “Geçen günlerde İskele Bölgesinde, bugün Girne ile Lefkoşa Bölgesinde ve ilerleyen süre içerisinde de artık hangi bölgelerde ihtiyaç varsa o bölgelerde de yine polisimiz turizm polisi başlığı altında da görev alacak.” dedi.

Ataoğlu, uygulamanın hayata geçmesi için katkı koyan Başbakan Ünal Üstel ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi.

-Düzener: “İki kişi dolaşacaklar ama arkalarına da bir güç olacak”

Cürümleri Önleme Girne Şube Amiri Yardımcısı Müfettiş Muavini Metin Düzener, uygulama hakkında bilgi verdi.

Turizm polisinin yeni kurulan bir birim olduğunu ve Polis Müdürlüğü’ne bağlı bulunduğunu kaydeden Düzener, ilk etapta dokuz personelin, haftanın üç günü belirli saatlerde ikişerli devriyeler olarak görev alacakları bilgisini verdi.

Düzener, polislerin herhangi bir olumsuzlukta ilk müdahaleyi yapacaklarını ve adli ya da trafik bölümlerine bilgi vereceklerini açıklayarak, “Yani iki kişi dolaşacaklar ama arkalarına da bir güç olacak.” dedi.

Çalışma saati olarak genelde hafta sonlarına ağırlık vermeye özen gösterdiklerini işaret eden Düzener, Girne’nin turizm bölgesi olmasına bağlı olarak hafta sonlarının genellikle yoğun olduğunu belirtti.