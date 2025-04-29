Konsey, 2 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Rum Başkanlık Sarayı dışında yapılacak eyleme katılım çağrısında bulundu.

Tüm Kıbrıs Barış Konseyi’nin Hristodulidis’i ziyareti iptal etmeye ve Filistin halkı aleyhindeki soykırımı kınamaya çağırdığını yazan Haravgi gazetesi, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi’nin” protesto çağrısı yaptığı açıklamada Hristodulidis’in açık bir şekilde İsrail’in Filistin halkı aleyhinde gerçekleştirdiği soykırım suçuyla ilgili sessizliğine son vermek yerine, İsrail’e yapacağı ziyaretle Netanyahu hükümetini desteklemeyi tercih ettiğini savundu.

“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” Hristodulidis’in İsrail ziyaretinin, İsrail’in savaş makinesinin barbarlığını yaşayan Filistinliler ve tüm bölge halkları karşısında bir meydan okuma teşkil ettiğini de ekledi.