Geçtiğimiz sezon futbol hayatını Güney Kıbrıs’ta sürdüren, 2009 doğumlu genç yetenek Tuğkan Gürsun, 2024-2025 sezonunda Çetinkaya Türk Spor Kulübü forması giyecek.

Çetinkaya Kulübü, geleceğe yatırım yapmaya devam ederken, altyapısından yetişen genç oyunculara da sahip çıkmayı sürdürüyor. Tuğkan’ın yeniden sarı-kırmızı formayı giyecek olması, hem camia hem de oyuncu adına büyük bir gurur.

Çetinkaya Kulübü’nden yapılan açıklamada “Tuğkan Gürsun’a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz.

Transferin hem oyuncumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.”