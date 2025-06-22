Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda heyecan sürüyor. BTM İkinci Ligde 1. Grupta lider Doğancı SK, haftaya en yakın takipçisi olarak giren Gayretköy GSK’yı konuk etti. Emek Stadında oynanan Doğancı SK – Gayretköy GSK maçını Mustafa Çukur yönetti. Maçın ilk devresi Yılmaz Şipal ve Ahmet Yıldız’ın karşılıklı penaltı golleriyle 1 – 1 berabere tamamlandı.

İkinci devrede daha üstün oynayan Doğancı SK, Arda Yıldız’ın 52’de kendi kalesine attığı golle 2 – 1 öne geçerken, Gayretköy GSK’da 88’de Mehmet Keskiner kırmızı kart gördü. Son anlarda Mehmet Sergey’in golü skoru belirledi. 3 – 1