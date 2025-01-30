Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler esnasında ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Patrick Acheampong, Jindu John Okonji, Hamad Sabır, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg aleyhinde 3 gün ek tutukluluk emri alındı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, Patrick Acheampong’un 28 Ocak 2025 tarihinde saat 17.30'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, Gana uyruklu zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplamda 486 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, Nijerya uyruklu Jindu John Okonji’nin ise yine aynı tarihte saat 10:55'de Lefkoşa’da İhsan Güven Sokak üzerinde, şüpheli şekilde yürümekte olduğu esnada tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Jindu John Okonji’nin 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren toplam 1112 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Pakistan uyruklu Hamad Sabır, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg’inin de saat 18:00'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde polis ekibi tarafından yapılan denetim ve muhaceret kontrolünde tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Sabır’ın 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 362 gündür, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg’inin 9 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 80'şer gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan 5 zanlıyla ilgili 3 gün süre talep etti.

Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.