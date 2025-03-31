AKSA Birinci Lig'de geçtiğimiz Pazar günü oynanan Mormenekşe – Türk Ocağı karşılaşmasının devre arasında ve maç sonunda çıkan olaylarda Türk Ocağı futbolcularının darp edilmesinin yankıları sürüyor.

Olaylarla ilgili Ezel Kaynak başkanlığındaki Türk Ocağı Limasol Kulübü yönetim kurulu basın bildirisi yayımlayarak ülke sporu adına utanç günü yaşandığını duyurdu.

Türk Ocağı Limasol Kulübü yönetim kurulunun basın bildirisinde “Mormenekşe kulübü barbarlık olan bu olaylar karşısında sessiz kalamaz. Bu skandalın ve yaşanan şiddetin hesabını vermek zorundadırlar.” ifadeleri yer alırken, yapılan açıklama şöyle;