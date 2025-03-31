Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Türk Ocağı karşılaşmasında yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaparak Türk Ocağı kalecisinin tahriklerinin olaylara sebebiyet verdiğini iddia etti. Açıklama şöyle;

"Kendilerini Masum Zannetmesinler.

Kulübümüz hafta sonu sahamızda oynanan ve galibiyetimiz ile sonuçlanan Türk Ocağı maçında yaşananlarla ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

İlgili maç tüm spor kamuoyunun da bildiği gibi Süper Lige terfi etmek açısından çok önem teşkil etmekteydi. Bu önemli maça oldukça iyi hazırlanan takımımız çok iyi bir oyun sergilediği bir maçı 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Maçı izleyen başta spor yazarları olmak üzere herkes sahada oynanan maç boyunca rakip takımın kalecisi hariç herkes fair play ruhunda kora kor bir mücadele göstermiş ve saha içinde futbolu çirkinleştiren hiçbir eylem gerçekleşmemiştir. Fakat rakip takımın kalecisi maç boyunca gerek mahrem bölgelerini maçı izleyen taraftarlarımıza sürekli göstererek ve maç boyunca ağıza alınmayacak küfürler sarf etmiştir. Bununla beraber yakın zamanda annesini kaybetmiş bir taraftarımıza merhum annesi hakkında çok çirkin yakıştırmalarda bulunmuştur. Tüm bu çirkin olaylardan sonra rakip takımın kalecisi ile kendisinin annesine çok ağır yakıştırmalarda bulunan taraftarımız maçın devre arasında birbirlerini darp etmişler ve rakip futbolcular da taraftarımıza çok ciddi darp eyleminde bulunmuşlardır. Bir anda kan revan içerisinde olan taraftarımızı gören diğer taraftarlarımız içgüdüsel olarak arkadaşlarını korumak amacı ile olayın içerisinde bulunmuşlardır. Bu andan itibaren saha dışında hiç görmek istemediğimiz olaylar yaşanmış ve her iki taraf arasında ciddi bir arbede oluşmuştur. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra başta kaptanımız olmak üzere tüm futbolcularımız ve yöneticilerimiz olayların yatışması adına çok büyük çaba göstermişlerdir. Daha sonra ikinci yarısı başlayan maç yine olaysız şekilde sona ermiştir.

Tüm bu yaşananlar gerçeğinde sanki kendileri sütten çıkmış ak kaşık ve kalecileri de hiçbir olayın sorumlusu değilmiş gibi kulübümüzü çok ağır şekilde suçlayan Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü mesnetsiz bir basın açıklaması yapmışlardır. Kendi resmi sosyal medya hesaplarında camiamızı ele alarak kullandıkları ‘köpek’ terimini, utanç verici bulup şiddetle kınıyoruz.

Bilinmesini isteriz ki bizler de yaşanan olaylardan son derece üzüntülüyüz. Fakat olayların ortaya çıkış sebebini de kabul edersek karşı tarafın da çok masum olmadığı aşikârdır. Bundan dolayı birilerini böyle ağır suçlamak yerine onların da kendi içlerindeki sıkıntı kaynaklarını görmelerini tavsiye ederiz. Kurulduğu 1952 yılından itibaren özelde Mormenekşe’ye genelde ülke futboluna büyük hizmetler veren kulübümüz asla bu gibi oyunlara alet olmayacaktır."