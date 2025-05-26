KKTC bankacılık sektörünün “kredi hacmi”, 2025 yılının ilk üç ayı sonunda 144 milyar 040 milyon TL’yi buldu. Bu miktar, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 45.6 oranında artışa işaret ediyor. Mart 2024 sonunda krediler toplamı 98 milyar 916 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti.

Sektörün kredi hacminde en son Ağustos 2023’te yüzde 0.5 oranında bir düşüş hesaplanırken, 19 aydır hız kesmeden artıyor. Bu uzun süreçte en keskin yükselişler yüzde 5.5 oranıyla Aralık 2023’te; yüzde 6.8 ile Aralık 2024’te saptanırken Mart 2025’te rekor seviyede yükseldi.

Sektörden derlenen rakamlar, Mart 2025’te kredi hacminin bir önceki aya kıyasla yüzde 8.5 oranında (11,3 milyar TL) arttığına işaret ediyor.

KREDİLERİN YÜZDE 70’İ DÖVİZ

KKTC Merkez Bankası’nın verileri, Yabancı Para (döviz) cinsinden kredilerin payının yüzde70’e ulaştığını gösteriyor. Yüzde 20’lerden yüzde 40’lara çıkan Türk Parası (TL) kredilerin payının ise özellikle Haziran 2023’ten beri düşüş içinde olduğu görülüyor.

Mayıs 2023’te yüzde 42.4 ile zirveye ulaşan Türk Parası cinsinden krediler, bir ay sonra çakılarak yüzde 36.8’e kadar yuvarlandı. Mart 2025’e kadarki süreçte ise inişli çıkışlı bir grafik izleyen TP krediler, bu ayda yüzde 30.2 ile son yılların en düşük seviyesini gördü.

Mart 2024’te 64,3 milyar TL olan döviz kredileri, Mart 2025 sonunda yüzde 56.3 artışla 100 milyar 554,7 milyon TL’ye çıktı. Türk Parası cinsinden kredilerin yıllık bazdaki artışı yüzde 25.8 oranında olurken, 43,5 milyar TL’ye ulaştı.

YARISINI ÖZEL BANKALAR VERDİ

Sektörün verdiği kredinin yarısını özel sermayeli bankalar üslenmiş durumda. Merkez Bankası’nın verileri, özellerin 72,6 milyar TL’lik miktarla kredilerin yüzde 50.4’ünü verdiğini gösteriyor.

Türkiye kökenli şube bankalarının yüzde 32.8’lik pay ve 47,3 milyar TL kredi ile ikinci sırada, kamu bankalarının ise yüzde 16.7 pay ve 24 milyar TL kredi ile üçüncü sırada yer aldığı görülüyor.