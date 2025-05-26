Maliye Bakanlığı’nın bütçe gelirleri arasında yer alan harçların yılın ilk üç ayında 2 milyar 111 milyon 144 bin Türk Lirası’nı aştığı saptandı.

“İdari harçlar ve ücretler, sanayi dışı ve arazi satışları” başlığı altında toplanan en az 28 harç kalemi var. Harçlar başlığı altında ödenecek tutarlar, her yıl başında, günün şartlarına uygun olarak yeniden saptanıyor.

Hükümet geçen yıl olduğu gibi ekonominin durumunu da dikkate alarak bazı harçları yıl ortasında değiştirebiliyor.

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak-Mart periyodunda sağlanan harç gelirlerinin %90.74’ünü “taşınmaz mal ve tapuyla” ilgili işlemlerden elde edilen harçlar oluşturuyor.

KONUT EDİNDİRME HARCI

Bakanlığın üç aylık gelir raporuna göre, tapuyla ilgili harç gelirleri 1 milyar 893 milyon 906 bin liranın üzerine çıktı. Bu gelirlerin ilk sırasında 878,6 milyonla “Konut edindirme amacıyla alınan tapu harcı” bulunuyor. İkinci sırada 493,1 milyonla “Tapu harçları”; üçüncü sırada 446,1 milyonla “Taşınmaz Mal Komisyonu tazminatları için alınan tapu harçları”, dördüncü sırada ise 75,9 milyonla “Yabancıların taşınmaz mal satın alma izinleri başvuru harçları” geliyor. Ayrıca, “Depremzedeler için alınan 11,1 milyonluk tapu harcı” ve “Sözleşme üzerinden ödenen 10,6 milyonluk devir tapu harcı” tapuyla ilgili harçlara ekleniyor.

TAPU HARCI OLMASA

Verilere göre, “büyük tehlike altında olan” tapu harcı gelirleri olmasa harç gelirleri yüzde 90’dan fazla düşüşle 195 milyon 441 bine kadar iniyor.

Bu harçlardan 10 milyon lira sınırını geçen kalemler şöyle: Şirket ve ortaklıklar kayıt harcı” 35,3 milyon lira; “Şans oyunları harçları” 32,5 milyon lira; “Vergi tahsilat harçları” 15,5 milyon lira; “Öğrenci izin harçları” 15,3 milyon lira ve “Yetkili muhasip ve denetçilerin yetki belgesi harçları” 10,7 milyon lira. Ayrıca, ilk üç ayda 4.9 milyon liralık “Kimlik kartı harçları”, 4,3 milyon liralık “Pasaport harçları”; 3,4 milyon liralık “Mahkeme harçları” ve 1,2 milyon liralık “Gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleri harçları” da dikkati çekti.