Demirhan’da faaliyet gösteren bir marketten tıraş bıçağı çalan Kıbrıslı Rum Stefanos Gounarıs Nıkolaıdıs dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 5 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.35 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren bir market içerisinde kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam değeri bin 100 TL olan 1 adet Gilette fusion marka tıraş bıçağını kutu içerisinden çıkartarak giymekte olduğu pantolonun cebine koyarak, market içerisinden ödeme yapmadan ayrılarak konu ürünü sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın 12 Ağustos tarihinde bildirildiğini, zanlının kameralardan tespit edildiğini ve hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti. Polis, zanlının 16 Ağustos 2025 tarihinde Metehan Sınır Kapısında tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.