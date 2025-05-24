Prof. Dr. Cevdet Tınazcı, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Eğitim Kurulu üyeliğine seçildi. KKTC Atletizm Federasyonu Asbaşkanı olarak dört yıldır görev üstlenen Tınazcı, bilgi birikimi ve deneyimini bundan böyle TAF bünyesinde de aktaracak.

KKTC Atletizm Federasyonu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Prof. Dr. Cevdet Tınazcı’nın yeni görevinde sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve vizyonuyla Türk atletizmine değer katacağına inanıyoruz. Kıbrıs Türk atletizmine kazandırdığı sporcular ve antrenörlerle, bu topraklardan çıkan bir değerin artık Türkiye Atletizm Federasyonu Eğitim Kurulu'nda yer alması bizler için gurur kaynağıdır. Sayın Cevdet Tınazcı’yı bu anlamlı ve gurur verici görevinden dolayı yürekten tebrik eder, yeni görevinde üstün başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.