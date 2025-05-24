Portekiz'in Başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Arsenal karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Arsenal'da oyuna sonradan dahil olan Stina Blackstenius, 74. dakikadaki golüyle takımını öne geçirdi.



Kalan dakikalarda skoru koruyan İngiliz ekibi, 2006-07 sezonunundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.



Arsenal, o dönemde UEFA Kadınlar Kupası adıyla düzenlenen turnuvadaki şampiyonluğuyla kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

BARCELONA 2 SEZON SONRA KAYBETTİ

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Barcelona, üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşma şansını değerlendiremedi.



Barcelona, 2022-23 sezonundaki finalde Wolfsburg'u, geçtiğimiz sezonki finalde ise Lyon'u eleyerek şampiyon olmuştu.

YENİ DÖNEMDE İLK ŞAMPİYONLUK

Arsenal, 2009-10 sezonunda değişen adıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kupayı kazandı.



Bu sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi tarihinde bir kez final oynayan ve o finalde şampiyonluk yaşayan Kuzey Londra ekibi, ikinci kez yer aldığı finalde de şampiyonluk sevinci yaşadı.