Girne Turizm Limanı’nda geçtiğimiz günlerde “bavullar dolusu seks ürünüyle” yakalanan iki kaçakçı, bu alandaki “yoğun pazara” ve “yasaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine” bir kez daha işaret etti.

Alenen “seks ticareti yapılan” gece kulüpleriyle dolu ülkede, seks malzemeleri ticareti yasak. Ancak, “genel ahlaka aykırı” olduğu gerekçesiyle savunulan yasak, kaçakçılar tarafından ülkeye her yıl yüzlerce kişi tarafından milyonlarca lira değerinde seks ürünü taşınmasına engel olmuyor. Aksine, patlayan nüfusla birlikte “büyüyen piyasa” gerek Türkiye’den gerekse Güney Kıbrıs üzerinden yapılan yoğun “kara ticareti” besliyor.

ÇÖZÜM ECZANELER OLABİLİR…

Mahkemelere kadar taşınan kaçak ilaç davaları, sorunun ne kadar derin olduğunu ortaya koyarken, uzmanlar çözümün eczanelerde “Cinsel Sağlık Bölümü” kurulmasında olduğunu vurguluyor. Ülkede cinsel sağlık ürünlerine erişim ise legal açıdan sadece “birkaç ilaçla” sınırlı. Ticaretin yasa dışı olmasının ihtiyacı ortadan kaldırmadığına işaret eden eczacılar, bireylerin internetten veya yurtdışından gelen kaçak ürünlere yönelmesine neden olduğunu anlatıyor. Eczacılar, bu durumun hem sağlık açısından risk taşıdığına hem de denetimsiz bir kara pazar yarattığına vurgu yapıyor. Uzmanlara göre her eczanede oluşturulacak “Cinsel Sağlık Bölümü” ile halk güvenli, denetimli ve mahremiyet esaslı ürünlere erişebilir. Bu adımın kaçak ticareti engellerken, toplum sağlığını da güçlendireceği belirtiliyor.

DÜNYADA SERBEST…

KKTC’de “seks mağazası” (Sex shop) açmak yasak, bu alandaki ürünlerin alenen pazarlanması kaçakçılık sayılıyor. KKTC, geri kalmış veya aşırı dindar az sayıda ülkeyle birlikte “yasakçılar” içinde yer alıyor. Türkiye’de seks ürünlerinin internet üzerinden satışı serbest ve büyük şehirlerde mağazaları var. Türkiye’de muhafazakarlara hizmet veren “helal seks shop” bile bulunuyor. Güney Kıbrıs’ta da seks mağazaları serbest. Bazı geçiş kapılarının birkaç yüz metre ilerisinde hizmet veren mağazalar var. Bunların Kuzey’den giden çok sayıda müşterisi olduğu biliniyor.