Maliye’nin yayınladığı ‘Genel Gelir Raporu’na göre, Ocak ayında hazineye 61 milyon 058 bin TL; Şubat ayında 112 milyon 700 bin TL ve Mart ayında da 113 milyon 090 bin TL tutarında ceza geliri sağlandı.

Raporda, açıklanan kalemler içerisinde en yüksek gelirin “Vergi cezalarından” sağlandığı belirtildi. Üç ayda bu kalemden elde edilen gelirin toplamı 117 milyon 740 bin TL’ye ulaştı. Özellikle Şubat ayındaki 55 milyon liralık ceza tahsili dikkati çekti.

Rapora göre, mahkemelere taşınan çeşitli konularla ilgili olarak kesilen “Yargı Para Cezaları” 21 milyon 681 bin liralık ceza tutarıyla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 8 milyon 609 bin liralık tutarla, “Sabit Görüntülü Radar Sistemleri cezaları” var. Park cezaları ile polis kontrollerinde kesilen cezalar bu gelirler listesinde gösterilmiyor.

Maliye’nin gelir hanesine eklediği cezalarla ilgili olarak yayınladığı liste içerisinde yer alan cezalar şöyle:

Gümrük ve liman cezaları 7 milyon 028 bin TL; Av cezaları 2 milyon 287 bin TL; Muhaceret cezaları 2 milyon 010 bin TL ve Çevre cezaları 563 bin TL.

“El konulan suç gelirlerinden” sağlanan 457 bin liralık tutarın ceza gelirleri içerisine kaydedilmesi de ilginç bir ayrıntı olarak yer aldı.

Rapordaki liste içinde en yüksek tutarın ise içeriği açıklanmayan ve “Diğer cezalar” olarak sınıflandırılan kalemde olduğu dikkati çekti. Raporda, “Diğer cezaların” tahsilatından 136 milyon 466 bin lira gelir elde edildiği kaydedildi.