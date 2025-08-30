Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BHTK) ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanacak protokol hakkında bilgi alamadıkları gerekçesiyle bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Sorularına yanıt alamamaları durumunda, genel ve süresiz grev kararının alındığını söyleyen Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik, iki aydır protokol hakkında bilgi talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını öne sürdü.

Basın açıklamasına destek veren Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da kurumlara yatırım yapılmasını talep ederek, “Telefon Dairesi halkın malıdır” dedi.

Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik, Telekomünikasyon Dairesi’nin bu ülkenin malı olduğunu ve halkın alın teriyle kurulduğunu belirterek, Türk Telekom, BHTK ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın “kapalı kapılar ardında”, kimseye bilgi verilmeden bir “ihanet protokolü” hazırladığını iddia etti.

Protokol için daire yönetimi tarafından yapılan önerilerin reddedildiğini öne süren Gedik, fiber altyapının Türk Telekom’a devredilerek özelleştirilmesinin bir ihanet olacağını savundu.

İki aydır protokol hakkında bilgi talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını öne süren Gedik, sorularına cevap alamamaları durumunda genel ve süresiz greve gideceklerini söyledi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da ülke yönetimine gelen siyasilerin, halka hizmet etmek üzere verdikleri yemini unuttuklarını söyledi.

Kurum, kuruluş ve dairelere yatırım yapılmasını talep eden Bıçaklı, Telekomünikasyon Dairesi’nden elde edilen gelirin yine Telekomünikasyon Dairesi’ne yatırımda kullanılması gerektiğini belirtti. Ülke genelinde fiber optik altyapının zaten neredeyse tamamlandığını savunan Bıçaklı, KKTC’nin devlet olarak bu altyapıyı çalıştırmayıp, Türk Telekom'a devredeceğini iddia etti.

“Telekomunikasyon Dairesi halkın malıdır” diyen Bıçaklı, grev yasağı getirilmesi durumunda alternatif yöntemlere başvuracaklarını söyledi.