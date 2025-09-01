Daire’den yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül itibari ile hesapları kapatılmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği belirtildi.
Arkın Hotel, Noyanlar sitesi 19 ve Noyköm sitesine yarın 4 saat elektrik verilemeyecek
Ağustos 2024 sonu itibariyle 12 fatura donemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edileceği vurgulanan açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmamak için Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.