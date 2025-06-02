Lefkoşa’ya bağlı Beyköy’de 21 Mayıs’ta bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yaralanan 40 yaşındaki Burhan Uddin yaşamını yitirdi.

Uddin, inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 11,45 metre yükseklikten düştüğü günden beri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi görüyordu.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak ustabaşı 38 yaşındaki

Ahmet Amdemir ve işveren 32 yaşındaki Türker Kasaboğlu tutuklanmıştı.

Olayla ilgili ustabaşı ve işveren dün mahkemeye çıkarıldı, her ikisi hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Polis, mahkemede verdiği ifadeye göre, kaza 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında, Mahmut Şanverdi’ye ait inşaatta meydana geldi.

İnşaatın üçüncü katında çalışan Bangladeş uyruklu Burhan Uddin, dengesini kaybederek 11 metre 45 santim yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.

Uddin, önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemede inşaat alanında ciddi iş güvenliği eksiklikleri tespit edildiği belirtildi. Müfettişler, işveren konumundaki Türker Kasaboğlu’na bu eksikliklerle ilgili resmi bildirimde bulundu.

Polis, kazayla ilgili “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ustabaşı Ahmet Amdemir ile işveren Türker Kasaboğlu gözaltına alındı.

Zanlıların avukatı ise asıl işverenin Mahmut Şanverdi olduğunu, inşaatta iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan çalışma başlatıldığını iddia etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Çiğdem Güzeler, soruşturmanın selameti açısından iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.