KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savşakan, Polonya’da ikinci oldu.

World Athletics Continental Tour – Silver kapsamında organize edilen turnuvalardan olan ve Opole Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen 19’uncu Opole High Jump Festival’de yarışan Buse, 1.88’lik derecesi ile hem sezonun kendi en iyi derecesini elde etti, hem de ikinci oldu.

Elit atlet 1.74, 1.78, 1.82, 1.85 ve 1.88’lik dereceleri ilk hakkında geride bırakırken, 1.91’lik yüksekliği geçemedi ve yarışı 1.88 ile noktalayarak sezonun en iyi derecesine imza attı. Bu sonuçla Buse, 1.93 ile birinci olan İsveç’ten Engle Nilson’un ardından 1.88 ile ikinci olarak yarışmayı tamamladı.