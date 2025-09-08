Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği Harnup Festivali dün akşam sona erdi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, final gecesinde İtalya, Portekiz ve Kosova ekipleri halk dansları gösterileri sergiledi.

“Çocuklar Güzeldir Geçidi” etkinliğinde tüm çocuklar çeşitli unvanlar ile güzel ilan edildi, Murat İkiz “Sihirli Dakikalar” şovu ile Yetenek Sizsiniz Yarı Finalisti Akrobat ve Murat Ongun Eres sahne aldı.

Gecede ayrıca, yüz boyama etkinliği ile Arzu Şimşek ve festival boyunca Adile Naşit karakteri Canlı Heykel Sahavet Aslan yer aldı. Gecenin finalinde ise Emre Fel konser verdi.

Gecede konuşan Belediye Başkanı Hayri Orçan tüm katılımcılara, belediye çalışanlarına, meclis üyelerine, sponsorlara ve Final Organizasyon direktörü Yıltan Tozakı’ya katkıları için teşekkür etti. Finalde sahne alan Emre Fel’e de anı plaketi takdim etti.