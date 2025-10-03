SAMTAY Vakfı yayınlarına katılan kitap, SAMTAY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun ve Kıbrıslı Türk Yazar Bülent Fevzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir çocuk Selamından Devletin Bayrağına…(1)” (Anılar-Anlatılar- Söyleşiler “7 Eylül 1960-18 Ekim 2020”) kitabının kendi hayatından kesitler içermesinin önemine dikkat çekti.

Kendisi ile ilgili daha önce yayınlanan yayınları ve arşivleri araştırıp toparlayarak kitaplaştıran Bülent Fevzioğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür eden Tatar, kitabın SAMTAY Vakfı yayınlarında hayat bulmasının da kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Kitabın kapağına basılan fotoğrafın da kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Tatar, fotoğrafın, 5 yaşında ailesiyle birlikte yapılan bir ziyarette çekildiğini anlatarak, “Bu fotoğraf babamın ölene kadar cüzdanında taşıdığı fotoğraf…Benim için anlamı çok büyük.” ifadelerini kullandı.

Tatar kitapta, yaşamından kesitlerin yanı sıra yüreğinde iz bırakmış bir takım olaylar ve hadiselerin de yansıtıldığını dile getirerek, “Neden iki devlet diye sorulduğunda, işte burada da onların çok belgeleri vardır” dedi.

-Atun

SAMTAY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun da, kitabın bir biyografi olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın doğumundan 2020 yılına kadar olan süreci anlatmasının önemine değindi.

Atun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hayatını yansıtan kitabın, Araştırmacı Kıbrıslı Türk Yazar Bülent Fevzioğlu tarafından kaleme alınması ve SAMTAY Vakfı tarafından yayımlanmasının kendileri için de onur olduğunu dile getirdi.

Biyografilere kıymet verdiğini söyleyen Atun, biyografilerin sadece bir insanın hayatını değil tarihi ve kültürü aktaran en önemli yayınlardan olduğunu kaydetti.

Atun ayrıca, Yazar Bülent Fevzioğlu'nun kaleme aldığı kitabın, devlete mal olmuş kişilerin hayatlarını, yaşam öykülerini siyasetle birlikte, siyasete de ayna tutacak şekilde yayımlanmasının kıymetli olduğunu dile getirdi.