Rum basını Tatar ile Stewart arasındaki görüşme haberinin yanı sıra Tatar ile Stewart’ın açıklamalarına da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi “New York Işığında Herkes Hazırlanıyor” başlığı altında verirken, ikincisi yapılacak gayriresmi beşli toplantının iki hafta öncesinde, tüm müdahil tarafların ritmini hızlandırmaya başladığını yazdı.

Rum tarafının da hazırlıklarını yapmaya başladığını yazan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik olumlu sonuçların elde edilmesi için çalıştıkları” şeklinde açıklama yaptığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs Türk liderliğine ve Tatar’ın tutumuna atıfta bulunarak "herkesin olumlu sonuç almak amacıyla çalışmadığını" savundu.

Alithia gazetesi, Tatar ile Stewart arasındaki görüşme haberini “Emekli Olmadan Önce Stewart, İki Liderin İlerleme İstediğini Söyledi-Ayrılırken Bunu Hatırladı” başlığıyla aktardı.

Gazete, Stewart’ın Ağustos ayında BM’den emekli olacağını da yazdı.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberi, “Colin Stewart, BM Güvenlik Konseyi’nin 14 Temmuz’da Son Kez Bilgilendirecek…Stewart: İki Lider 5+1 Görüşmesine Bağlı ve İlerleme İstiyor” başlığıyla aktardı.

-BM Güvenlik Konseyi raporu

Fileleftheros gazetesi, aynı haberde BM Güvenlik Konseyi’nin, Temmuz ayı içerisinde UNFICYP ve Kıbrıs sorunu konusundaki altı aylık istişarelerini gerçekleştireceğini yazdı.

Habere göre, bu çerçevede BM Genel Sekreterinin raporları ele alınacak ve Güvenlik Konseyi üyeleri BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart tarafından bilgilendirilecek.

İki rapor taslağının yarın üye ülkelere dağıtılmasının beklendiğini yazan gazete, Güvenlik Konseyi üyelerinin 14 Temmuz’da kapalı kapılar arkasında Stewart tarafından bilgilendirileceğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Kıbrıs’taki BM’nin sosyal medya paylaşımına dayanarak Stewart’ın, bu ay Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirmesi ışığında Kıbrıs’taki BM faaliyetleri konusunda bilgi vermek amacıyla diplomatik temsilcilerle görüştüğünü yazdı.

-Hristodulidis

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Otelciler Birliği’nin yıllık genel kurulu çerçevesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik olumlu sonuçlar alınması için çalıştıklarını ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerde yeni bir şey olup olmadığı sorusu üzerine Hristodulidis, “Görüşmeleri bekliyoruz, sonuçları da göreceğiz” şeklinde yanıt verdi.

Avrupa Birliği (AB) Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın atanması ve AB’nin ilgisinden de bahseden Hristodulidis, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecek olan AB liderleri ve bölge ülkeleri liderleri görüşmesine olası davet edilmesiyle ilgili açıklamasının ardından oluşan tepkilerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC üzerinden gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal giriş noktaları Baf ve Larnaka Havalimanlarıdır” şeklinde yanıt verdi.