Politis ve diğer gazetelere göre projenin Girit-Güney Kıbrıs ayağının maliyet-fayda incelemesini de üstlenen “Exergia” isimli şirketin Yunanistan Ulusal Metsovio Politeknik Okulu’nun iş birliğinde yaptığı Güney Kıbrıs-İsrail ayağı maliyet-fayda incelemesi, projenin birleştireceği Güney Kıbrıs ve İsrail için önemli faydaları olacağını doğruladı.

ADMİE temmuz sonuna kadar Rum ve İsrail enerji düzenleme kurullarına, maliyetin taraf devletler arasında bölüşülmesi ve projeye girişin sağlanması ile ilgili “Cross-Border-Cost Allocation /CBCA” konusunda ortak karar çıkarmaları için kapsamlı bir resmi yatırım talebi (investment request) dosyası sunacak.

Bu prosedürlerin, Avrupa tüzüğü TEN-E uyarınca gelir elde edilmesini ve inşaatın başlamasını sağlayacak gerekli düzenleme çerçevesinin şekillenmesi için projenin olgunlaşmasına yönelik ilk kritik adım olduğu kaydedildi.

Habere göre Rum yönetimi, GSI projesinin Girit-Güney Kıbrıs ayağının inşası için yükümlülüklerini yerine getireceğini açıkladı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, gazetecilerin sorusuna karşılık, hükümet olarak aldıkları, Rum tüketicinin omzuna yüklemeksizin, 5 yıl süreyle yılda 25 milyon euro ödeme kararlarının geçerli olduğunu söyledi.

-“ AKEL ısrarla şeffaflık talep ediyor”

Haravgi ise AKEL’in, Rum yönetimini GSI konusunda şeffaf olmamakla suçlayarak, projenin finansmanı, sürdürülebilirliği ve nihai maliyetiyle ilgili sorularını tekrarladığını bildirdi.

Habere göre ADMIE’nin 2023-2024 döneminde yapılan harcamaların tahsilini talep ederek aksi halde projenin icrasını erteleme uyarısında bulunarak RAEK’e baskı yaptığı bilgilerine dayanan AKEL, “belirsizlikler ve soru işaretleriyle dolu bir proje için yılda 25, 5 yılda 125 milyon euro ödenmesi kararının Rum meclisinden oyçokluğuyla geçirildiğini” hatırlattı. AKEL'in ısrarla CSI konusunda şeffaflık talep ettiği kaydedildi.