Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 17’nci Liderler Zirve toplantısına katılmak üzere İstanbul’dan Azerbaycan’a hareket etti.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan’ın davetlisi olarak gideceği Azerbaycan'a hareketinden önce İstanbul Havaalanı’nda basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, “Ülkemiz, tam teşekkülü ve yılda 10 milyonun üzerinde yolcu ağırlama kapasiteli yeni havalimanı ve limanlarımızla, Münhasır Ekonomik Bölgemiz de teşkilat içinde ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasına ve Orta Asya’dan Doğu Akdeniz’e köprü oluşturamaya hazırdır” dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası camia tarafından aşama aşama kabul gördüğünü, ülkenin 2012’de gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın liderler zirvesine katılmasının de oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Bu toplantıda yer almanın önemli bir statü olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) Anayasal ismi ile gözlemci üye olmasının ardından, gerek TDT gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı’nda en üst düzeyde temsil edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 gün sürecek olan Azerbaycan temasları kapsamında diğer üye ülke temsilcileri ve EİT Genel Sekreteri ile ikili temaslarda bulunarak Doğu Akdeniz de oldukça stratejik bir konumda olan KKTC ile EİT üye ülkeleri arsında başta turizm, yükseköğrenim ve ticaretin geliştirilmesi üzerine çeşitli temaslarda bulunacağını da söyledi.

Ersin Tatar’a Azerbaycan Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktora da takdim edilecek.