Rum radyosu, Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in Fidias’ı, KKTC tarafından kendi versiyonunu ileri götürmek için kullandığı eylemlerde bulunmakla suçladığını, duyurdu.

Letimbiotis, Fidias’ın Rum halkı tarafından seçilen bir Avrupa milletvekili olduğuna dikkat çekerek, hareketlerini “üzücü” bulduğunu söyledi. Fidias’ın davranışının BM kararlarını “ihlal ettiği” ve KKTC’nin propagandasına alet olduğunu öne süren Letimbiotis “siyasi referanslardan bağımsız olarak hepimiz, Kıbrıs sorununun milli dava olduğunun bilincinde olmalıyız.” dedi.

Konstantinos Letimbiotis “Sayın Panayotu başka bir devletin Avrupa milletvekili olsaydı Kıbrıs Cumhuriyeti şu anda çok sert girişimlerde bulunacaktı” ifadesini kullandı.