Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar yaptığı açıklamada, Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne ait antrepo olarak kullanılan alanda çıkan yangın haberini sabahın erken saatlerinde aldığını belirterek, bekçinin yangını fark edip itfaiyeye aktarması sonucu yangına üç dakika içerisinde müdahale edildiğini söyledi.

Bekçi ve itfaiye ekiplerini hızlı müdahalesinden dolayı tebrik eden Tatar, yangınla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-devlete geçmesiyle evrakların dijital ortamda saklandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yangında hasar görenlerle ilgili gerekli evrakların kayıt altında olmasının önemine dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin ekonomideki önemine işaret eden Tatar, daire çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.