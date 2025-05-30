Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklâl Marşıyla başladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün 450 yıldır bu topraklarda kendi kimliğiyle var olduğunu belirterek “Kendi geleneklerimiz, kültürümüz ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz büyük Türk Milletinin değerleriyle bu topraklarda varlığımızı sürdürdük” dedi.

Kıbrıs Türk halkının her türlü baskı ve mezalime karşı, ecdadının bıraktığı dini, dili ve kültürü yaşatmak için mücadele verdiğine dikkat çeken Tatar, bu mücadelenin yalnızca top ve tüfekle değil, aynı zamanda kültürel bir direnişle sürdürüldüğünü ifade etti.

“Söz uçar yazı kalır” diyen Tatar, yaşananların, tarihin ve siyasal gerçekliklerin yazılı hale getirilmesinin önemine işaret ederek, çalıştayın bu anlamda büyük bir değer taşıdığını, sonuç bildirgesinin gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir temel oluşturacağını söyledi.

Konuşmasında KKTC’nin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, “Kıbrıs Türk halkının kendine ait bir dili, dini ve kültürü vardır. ‘Kıbrıslı’ diye bir şey esasında yok. Ya Kıbrıs Türküsün ya da Kıbrıs Rum” ifadelerini kullandı.

Tatar, iki toplumun dini, dili ve kültürel değerlerinin tamamen farklı olduğunun altını çizerek, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir devlet olarak “Mavi Vatan’ın kalbinde” yer aldığını söyledi.

Tatar, KKTC’nin turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve teknoloji alanında daha güçlü bir merkez haline geleceğini de sözlerine ekledi.

-Başçeri

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de çalıştayın en temel amaçlarından birinin millet ve tarih bilincini çocuklara ve gençlere kazandırmak olduğunu belirtti.

“Gençlerin geleceği inşa etmesi çok önemlidir” diyen Başçeri, gençlerin tarihlerini öğrenmelerinin ve kendi kültürlerine olan aidiyet duygularını kaybetmemelerinin en önemli amaçlardan biri olması gerektiğini vurguladı.

Başçeri, “Bunu başarmanın yolu da çocuklara başka kültürlerin dayattığı ve yarattığı sahte kahramanlar yerine, kendi topraklarından çıkan gerçek kahramanları tanıtmak olmalıdır.” dedi.

Bunun da en önemli aşamasının kahramanlık öykülerini romanlarla, öykülerle, şiirlerle yaşatmak ve genç neslin bunlardan haberdar olmasını sağlamak olduğunu belirten Başçeri, “Var olan zengin tarihi kaynaklarımızı kullanarak, gerçek kahramanlık hikayelerimizi ve kahramanlarımızı yeni nesillere aktaracak eserleri yaratmamız gerekir. Bu bağlamda sizler ve değerli yazarlarımızın ortaya koyacağı eseler bizler için önemli.” ifadelerini kullandı.

Başçeri, çalıştay kapsamında ortaya konacak fikirlerin tarih anlatımında yeni ufuklar açacağını ve her birinin kalplere dokunacak yeni öykülerin temellerinin atılmasına vesile olacağını kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, KKTC’de bu temada ilk kez bir buluşmanın gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca büyük bedeller ödeyerek dinini, dilini ve kimliğini koruduğunu, bu mücadeleye dair birçok öykünün henüz kaleme alınmadığını vurguladı.

Çalıştayın, geçmişte yaşanan kahramanlıkları edebi metinlere dönüştürme konusunda önemli bir adım olacağını ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının yalnızca son 50 yıla değil, 450 yıla dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

İngiliz ve Rum yönetimleri altında verilen direnişi hatırlatan Çavuşoğlu, kurak ve çorak topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesinin, ağır bedeller ödenerek bugünkü noktaya ulaştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Anadolu’dan beklenen desteğe duyulan güvenle geçen bu süreçte yaşanmış çok sayıda kahramanlık öyküsünün hâlâ yazılmayı beklediğini söyledi.

Tarihe ışık tutacak bu öykülerin kaleme alınarak gelecek kuşaklara aktarılması adına düzenlenen çalıştayın çok kıymetli bir adım olduğuna inanç belirten Çavuşoğlu, ortaya çıkacak sonuçların eğitim politikalarına da yol gösterici olacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerekli katkıyı koyacaklarını ifade etti.