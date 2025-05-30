Gökçebel, Sendika yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Ocak 1951'de yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye taraf ülkeler, soykırım suçunu önlemek ve cezalandırmakla yükümlüdürler. Sözleşmeyi şu ana dek onaylayan ülke sayısı 140'tır. İsrail bu sözleşmeyi 17 Ağustos 1949 tarihinde, ABD ise 11 Aralık 1948'de imzalamıştır.” dedi.

“Ortadoğu’da adım adım siyasi İslam’ı besleyip büyüten ve onu kullanarak kendi politikalarına alan açan Amerika – İsrail emperyalist ortaklığına sadece BM, AB değil kendisine Müslüman diyen tüm devletler seyirci kalmakta, sessizce izlemekte ve tüm bunlar gözleri önünde gerçekleşmektedir.” diyen Gökçebel, İsrail’in Gazze’de uyguladığı savaşta küçük çocukların dahi öldürülmesi, tüm yerleşim yerlerinin yakılıp yıkılması ve insansızlaştırılarak ele geçirilmesi ve topyekûn katliam yapılmasının ağır bir insanlık suçu olduğunu kaydetti.

- "Suçsuz çocuklar dahil, Filistin halkı katledilmektedir"

Suçsuz çocuklar dahil, Filistin halkının katledildiğini belirten Gökçebel, bu soykırım savaşından ticaretle, anlaşmalarla, görüşmelerle pay kapmaya, rant elde etmeye çalışıldığını belirtti.

Filistin halkıyla hiçbir dayanışma gösterilmediğini, soykırıma, insanlık suçuna ve ayıbına seyirci kalınarak ortak olunduğunu ifade eden Gökçebel, şöyle devam etti:

“Amerikan-İsrail emperyalist ortaklığı bir halka soykırım dahi uygulamaktan çekinmeden Büyük Ortadoğu Projesi’ni iş birlikçilerin de yardımıyla ileri götürmeye devam etmektedir. Bugün Ortadoğu’da halklara, devletlere açılan kirli savaş, Filistin halkına uygulanan soykırım karşısında iş birliği yaparak çıkar elde etmeye çalışan iş birlikçi, faşist zihniyet Kıbrıs sorununu da aynı anlayışla çözümsüzlüğe itmekte, halklara ölüm, kan, gözyaşı açlık, sefalet getirmesi muhtemel senaryoların ve neticelerin parçası olmaya devam etmektedir.”

Kıbrıs sorununun Ortadoğu’nun kirli paylaşım savaşının ve stratejisinin bir parçası yapıldığını savunan Gökçebel, “Halklarımızın bu acımasız emperyalist anlayışlara karşı birlikte olma, barışı savunma ve inşa edilmesinde Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olması gerekmektedir. Bu, insanlığın savaş ve çıkar kavgalarından kurtuluşunun tek yoludur.” ifadelerini kullandı.