Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Larnaka-Köfünye” (Geçitkale) yolu kenarında park halinde olan bir tankerden sıvı gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine Rum İtfaiyesinin bölgeye gittiğini, yangın tehlikesi sebebiyle yolun 6 saat trafiğe kapalı kaldığını yazdı.

Gazete, itfaiye ekiplerinin, sızıntı miktarını azaltmak adına tankeri soğutmak için yoğun çaba ve zaman harcadıklarını, sızıntının tanker valfinden kaynaklandığının tespit edilmesi ve gerekli çalışmaların yapılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını aktardı.