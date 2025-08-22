Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, organizasyona tüm halkın davetli olduğunu belirterek, toplantının “Memleket idaresinin otel lobilerinden veya Dereboyu’ndan değil, yerinde yönetim anlayışıyla yapacağının sembolü” olduğu için bir zeytin bahçesinde yapılacağını kaydetti.

Denktaş, TAM Parti’nin kadrosunun gençlerden oluştuğunu söyleyerek açıklamasında, “Biz çoğunlukla gençlerden oluşan, öğretmeni, çiftçisi, işçisi, girişimcisi, akademisyeni tüm kesimlerden insanımızla beraberiz. İnsanlar gerçekten mevcut ortamdan memnun değil ve biz bir alternatif sunuyoruz vatandaşa. Derdimiz; çocuklarımızın ve torunlarımızın bu ülkede bir düzen içinde, burada yaşamayı tercih etmesi” ifadelerine yer verdi.

TAM Parti’nin sadece bir kilit parti olarak yola çıkmadığını, iktidara yürüyecek bir parti olduğunu söyleyen Denktaş, bunu partideki gençlerin başaracağını kaydetti. Denktaş, “Benim derdim bu ülkenin geleceğidir” dedi.

Denktaş, TAM Parti’nin en büyük farkının sadece sorun tespit etmek değil, sorunların çözümünün nasıl olacağını anlatmak ve uygulamak olacağını belirtti.