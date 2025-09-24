Girne’de 19 Eylül tarihinde 193 miligram alkol tesiri altında direksiyon başına geçen H.İ.P, Mercedes marka araca çarptıktan sonra zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza neticesinde araç sürücüsü H.İ.P, yaralanarak gördüğü ilk yardım tedavisi sonrası taburcu olurken dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ağustos ayında 93 miligram alkollü kaza yapan zanlının ehliyetine geçici olarak el konmuştu.

Mahkemede ifade veren polis, zanlının 19 Eylül tarihinde saat 20.15 sıralarında 193 promil alkollü kaza yaparak iki aracı hasara uğrattığını söyledi.

ARAÇLARDA 90 BİN TL’LİK HASAR

Polis, zanlının yönetimindeki EC 545 plakalı aracın sigorta seyrüseferi olmadığını, ehliyetsiz kullandığı araçla iki farklı araca çarparak kazayı sigorta kapsamadığı için iki sürücünün de zanlı hakkında şikâyetin devam ettiğini belirtti.

Toplam 3 araçta 90 bin TL’lik hasar olduğunu ifade eden polis, zanlının ehliyetinin ağustos ayında geçici olarak el konulduğunu anımsattı.

Alkollü araç kullanmaktan bir çok dosyası olan Püsküllü aleyhinde soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Mahkeme zanlının sürüş ehliyetinin iptaline, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.